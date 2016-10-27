Главного патрульного Франковска хотят уволить "за избиение" АТОшника

Начальнику управления патрульной полиции в Ивано-Франковске сообщили о подозрении в превышении власти за избиения участника АТО.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ведомство рассказало, что в начале сентября к начальнику полиции обратился участник АТО, который выразил несогласие с постановлением о наложении на него административного взыскания.

"Не дослушав заявителя, чиновник приказал последнему покинуть кабинет. Когда участник боевых действий продолжил отстаивать свою позицию, полицейский, не имея никаких оснований для применения физической силы, демонстрируя значительное физическое превосходство, нанес потерпевшему легкие телесные повреждения, что подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта. Превышение служебных полномочий сопровождалось насилием, мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями", – добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел прокуратуры области. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога, а также отстранения его от занимаемой должности.

Начальником патрульной полиции Ивано-Франковска является хмельничанин Дмитрий Михалец, который возглавил ее в конце января 2016 года.

По данным СМИ, пострадавшим участником АТО является мужчина по имени Иван Чайковский.

Ранее Михалец комментировал в СМИ, что инициатором конфликта был сам Чайковский, который ворвался в его кабинет и устроил скандал из-за несогласия с наказанием за ДТП. Он также утверждал, что не применял к Чайковскому силу.

Сам Чайковский утверждает обратное. Он также демонстрировал свои побои, якобы полученные после конфликта.

Украинская правда