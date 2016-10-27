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Клімкін будує будинок під Києвом, а квартир не має

Четвер, 27 жовтня 2016, 13:17

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заробив минулого року 74 797 грн, а його дружина 154 128 грн.

Про це свідчать дані із його електронної декларації за 2015 рік, передає Укрінформ.  

Згідно із інформацією, Клімкін отримав дохід від відчуження рухомого майна у розмірі 536 305 грн. Дохід дружина від відчуження рухомого майна склав 215 тис грн.

Міністр з дружиною задекларували готівкові кошти, "власником яких є третя особа": Павло Клімкін - 47 тис. євро та 41 тис. дол., його дружина – у розмірі 45 тис. євро та 60 тис. доларів.

Павло Клімкін володіє автомобілем Skoda Felicia, його дружина -  Volvo S40. Згідно з декларацією, у міністра немає квартири.

Натомість його дружина є власником квартири у Києві площею 68 кв. м, також їй належить третина іншої квартири у столиці площею у 90 кв. метрів. Дружина володіє і земельною ділянкою у столиці площею 10 соток.

Також Клімкін задекларував як "об'єкт незавершеного будівництва" садовий (дачний) будинок в смт. Козин під Києвом (площею 192 кв.м), власником якого зазначена "Михайленко Ніна Гаврилівна".

Об'єкт було задекларовано міністром, оскільки вона "повністю або частково побудована з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або членів його сім'ї".

В іншій графі "видатків" вказано, що на будівництво будинку у 2015 році було витрачено 650 тис. грн.

У Клімкіна і його сім'ї немає об'єктів для декларування в розділі "цінне рухоме майно" (крім транспортних засобів). Також у них немає цінних паперів, корпоративних прав та нематеріальних активів.

Кредитів та позик у міністра також немає.

Теми: Клімкіндеклараціїгроші
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