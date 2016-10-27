У Петербурзі підпалили кремлівську "фабрику тролів"

У Петербурзі невідомі, використовуючи "коктейлі Молотова", напали на бізнес-центр, в якому розташовується "фабрика інтернет-тролів".

Про це у четвер повідомляє російське видання "Фонтанка".

Інцидент з підпалом трапився в ніч на 26 жовтня.

Камери спостереження близько 1.20 відобразили двох осіб у будівлі на вулиці Савушкіна, 55.



Невідомі приховували обличчя за масками. Вони кинули три пляшки з горючою рідиною і втекли. Почалася пожежа, яку погасив адміністратор з редакції газети "Невские новости", що розташована на другому поверсі будівлі.

Згідно з інформацією, "Невськие новости" - один з медійних активів кремлівського ресторатора Євгенія Пригожина.

За цією адресою розташовані і інтернет-коментатори - десятки молодих людей, які за гроші намагаються сформувати потрібну громадську думку на ту чи іншу тему.

Спочатку ідеологічний офіс розташовувався в Ольгино, завдяки чому коментатори увійшли в історію як "Ольгінські тролі".