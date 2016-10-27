Путін дав громадянство РФ українському мільярдеру

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства українському мільярдерові Едуарду Шифріну.



Відповідний документ опублікований на офіційному порталі.



Згідно з указом Путіна, російське громадянство також отримала дочка Шифріна Софія Роза, яка народилася в 2000 році у Великій Британії.



Як зазначає російське видання Слон, Шифрін є співзасновником міжнародного торговельно-інвестиційного холдингу Midland Group.



У Москві структурам холдингу належать бізнес-центри Midland Plaza і Diamond Hall і ТЦ "Парус".



У 2010 році Шифрін зайняв 773-е місце в світовому рейтингу мільярдерів за версією Forbes. Тоді журнал оцінював його статки в $ 1,3 млрд.



У 2011 році бізнесмен випав з глобального рейтингу і більше в нього не включався. За даними видання, Шифрін є підданим Великої Британії.