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Путін дав громадянство РФ українському мільярдеру

Четвер, 27 жовтня 2016, 14:46
 

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про надання російського громадянства українському мільярдерові Едуарду Шифріну.

Відповідний документ опублікований на офіційному порталі.

Згідно з указом Путіна, російське громадянство також отримала дочка Шифріна Софія Роза, яка народилася в 2000 році у Великій Британії.

Як зазначає російське видання Слон, Шифрін є співзасновником міжнародного торговельно-інвестиційного холдингу Midland Group.

У Москві структурам холдингу належать бізнес-центри Midland Plaza і Diamond Hall і ТЦ "Парус".

У 2010 році Шифрін зайняв 773-е місце в світовому рейтингу мільярдерів за версією Forbes. Тоді журнал оцінював його статки в $ 1,3 млрд.

У 2011 році бізнесмен випав з глобального рейтингу і більше в нього не включався. За даними видання, Шифрін є підданим Великої Британії.

Теми: Путін
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