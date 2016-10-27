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Путин дал гражданство РФ украинскому миллиардеру

Четверг, 27 октября 2016, 14:46
 

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства украинскому миллиардеру Эдуарду Шифрину.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале.

Согласно указу Путина, российское гражданство также получила дочь Шифрина София Роза, которая родилась в 2000 году в Великобритании.

Как отмечает российское издание Слон, Шифрин является соучредителем международного торгово-инвестиционного холдинга Midland Group.

В Москве структурам холдинга принадлежат бизнес-центры Midland Plaza и Diamond Hall и ТЦ "Парус".

В 2010 году Шифрин занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes. Тогда журнал оценивал его состояние в $1,3 млрд.

В 2011 году бизнесмен выпал из глобального рейтинга и больше в него не включался. По данным издания, Шифрин является подданным Великобритании.

Темы: Путин
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