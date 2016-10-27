В ГПУ кажуть, що порозумілися з трибуналом Гааги щодо Януковича і К°

У Генпрокуратурі заявляють, що досягли домовленостей з офісом Міжнародного кримінального суду стосовно притягнення до відповідальності екс-президента Віктора Януковича, його оточення та бойовиків, які воюють на Донбасі.

Про це пише у четвер у Facebook заступник генпрокурора Євген Єнін.

Він повідомив про результати 3-х годинних переговорів з представниками прокурора Міжнародного кримінального суду.

"Є спільне розуміння подальшого спільного алгоритму дій України та МКС щодо притягнення до відповідальності януковичів і ко, керівництва РФ та підконтрольних їм терористів", – написав Єнін.

Водночас генпрокурор Юрій Луценко повідомляє, що сторони дійшли спільної думки про те, що злочини на Майдані є частиною ланцюга злочинів, що призвели до агресивної війни РФ і підтримануваних нею сепаратистів проти України.

За словами генпрокурора, делегації офісу прокурора МКС була надана інформація про російських політичних та військових керівників, дії яких мають отримати оцінку щодо скоєння на території нашої держави злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

"Ми домовилися посилити співпрацю не тільки в обміні інформацією, але і в допуску працівників МКС до матеріалів проваджень ГПУ щодо злочинів, вчинених стосовно учасників мирних акцій протесту під час Революції Гідності, а також пов’язаних з військовою агресією РФ на сході України та у Криму", – також повідомив Луценко.

Українська правда