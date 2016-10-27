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В ГПУ говорят, что нашли общий язык с трибуналом Гааги по Януковичу и К°

Четверг, 27 октября 2016, 15:35

В Генпрокуратуре заявляют, что достигли договоренностей с офисом Международного уголовного суда в отношении привлечения к ответственности экс-президента Виктора Януковича, его окружения и боевиков, воюющих на Донбассе.

Об этом пишет в четверг в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Он сообщил о результатах 3-х часовых переговоров с представителями прокурора Международного уголовного суда.

"Есть общее понимание дальнейшего совместного алгоритма действий Украины и МУС по привлечению к ответственности януковича и Ко, руководства РФ и подконтрольных им террористов", – написал Енин.

 

В то же время генпрокурор Юрий Луценко сообщает, что стороны пришли к общему мнению о том, что преступления на Майдане является частью цепи преступлений, приведших к агрессивной войне РФ и сепаратистов, которых она поддерживает, против Украины.

По словам генпрокурора, делегации офиса прокурора МУС была предоставлена ​​информация о российских политических и военных руководителей, действия которых должны получить оценку о совершении на территории нашего государства преступлений против человечности и военных преступлений.

"Мы договорились усилить сотрудничество не только в обмене информацией, но и в допуске работников МКС к материалам производств ГПУ о преступлениях, совершенных в отношении участников мирных акций протеста во время Революции Достоинства, а также связанных с военной агрессией РФ на востоке Украины и в Крыму", – также сообщил Луценко.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураГаагский трибуналЯнукович
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