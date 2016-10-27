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Пункт пропуску "Майорськ" так і не запрацював: нестабільно

Четвер, 27 жовтня 2016, 17:13

Обстановка на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорськ" на лінії розмежування в Донецькій області поки не стабілізувалася, рух там не відновлено.

Про це помічник начальника Краматорського прикордонного загону Олександр Шапошник повідомив "Новостям Донбасса".

"Поки не працюємо, але ми сподіваємося, що відкриття відбудеться сьогодні, у крайньому випадку, завтра. Ми сподіваємося, що найближчим часом почне роботу. Щойно стабілізується ситуація – буде прийнято рішення про відкриття", – розповів він.

За даними громадської організації "Фундація.101", контрольний пункт пропуску "Майорськ" не буде в четвер проводити контроль транспорту й піших пасажирів.

"Під сумнівом залишається, чи працюватиме КПВВ "Майорськ" завтра", – повідомляє організація у Facebook.

Раніше голова Донецької обласної держадміністрації Павло Жебрівський у Facebook заявив, що обстановка на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Майорськ" стабілізувалася, а рух на цьому пропускному пункті буде відновлено 27 жовтня о 15:00.

Зазначимо, що обстріл КПВВ "Майорськ" почався о 6:30, ще до початку пропускних операцій. У зв'язку з цим було вирішено тимчасово припинити роботу пункту.

Теми: ДонбасПрикордонна служба
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