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Пункт пропуска "Майорск" так и не заработал: нестабильно

Четверг, 27 октября 2016, 17:13

Обстановка на контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" на линии разграничения в Донецкой области пока не стабилизировалась, движение там не восстановлено.

Об этом помощник начальника Краматорского погранотряда Александр Шапошник сообщил "Новостям Донбасса".

"Пока не работаем, но мы надеемся, что открытие произойдет сегодня, в крайнем случае, завтра. Мы надеемся, что в ближайшее время начнет работу. Как только стабилизируется ситуация – будет принято решение про открытие", – рассказал он.

По данным общественной организации "Фундация.101", контрольный пункт пропуска "Майорск" не будет в четверг проводить контроль транспорта и пеших пассажиров.

"Под вопросом остается, будет ли работать КПВВ "Майорск" завтра", – сообщает организация в Facebook.

Ранее глава Донецкой областной госадминистрации Павел Жебривский в Facebook заявил, что обстановка на контрольном пункте КПВВ "Майорск" стабилизировалась, а движение на этом пропускном пункте будет восстановлено 27 октября в 15:00.

Отметим, что обстрел КПВВ "Майорск" начался в 6:30, еще до начала пропускных операций. В связи с чем было принято решение о временном прекращении работы пункта.

Темы: ДонбассПограничная служба
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