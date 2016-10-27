Суд у Криму відхилив апеляцію на вирок учаснику Євромайдану Коломійцю

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив у силі вирок суду щодо українця Андрія Коломійця.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на його адвоката Тараса Омельченка.

За інформацією адвоката, всі клопотання були відхилені суддею Галиною Редько, при цьому суддя навіть не ходила в нарадчу кімнату.

Однак особливістю засідання стало те, що воно проходило на українській мові.

Андрій Коломієць має намір оскаржити це рішення.

У червні українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця в анексованому Росією Криму засудили до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Українця затримали на території Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків. Після затримання українця привезли до Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох кримських беркутівців. З доказів обвинувачення, за словами адвоката, є лише дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми цих беркутівців.

Адвокат Коломійця заявляв про перешкоди в оскарженні вироку.

Російська правозахисна організація "Меморіал" вважає політв’язнем Андрія Коломійця та вимагає його негайного звільнення.

Радіо Свобода