Суд в Крыму отклонил апелляцию на приговор участнику Евромайдана Коломийцу

Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе приговор суда в отношении украинца Андрея Коломийца.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на его адвоката Тараса Омельченко.

По информации адвоката, все ходатайства были отклонены судьей Галиной Редько, при этом судья даже не ходила в совещательную комнату.

Однако особенностью заседания стало то, что оно проходило на украинском языке.

Андрей Коломиец намерен обжаловать это решение.

В июне украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

Адвокат Коломийца заявлял о препятствиях в обжаловании приговора.

Российская правозащитная организация "Мемориал" считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.

Радио Свобода