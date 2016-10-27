Суд відмовився надягати браслет на суддю Вищого госпсуду

Печерський райсуд Києва відмовився застосовувати обмежувальний захід у вигляді електронного браслета стосовно судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова.

Про це в коментарі "Українським новинам" заявив адвокат Олексій Шевчук, який представляє в суді інтереси судді Ємельянова.

За його словами, Генпрокуратура не змогла в черговий раз обґрунтувати висунуті проти судді нього звинувачення.

"Звинувачення, які висуваються в підозрі, не витримують ніякої критики. Порушена процедура вручення підозри судді, а заявником звинувачень виступає суддя Пригунова, яка сама звинувачується в отриманні хабара. За дивним збігом обставин, слідство по Пригуновій веде той же підрозділ ГПУ, Ємельянова", - зазначив адвокат.

Захисник не виключив того, що суддя Пригунова звинуватила його клієнта під тиском з боку Генпрокуратури.

"У підтвердження цього сьогодні Генпрокуратура відкликала своє подання до Вищої ради правосуддя за обмежувальним заходам щодо Пригунової. Вважаю, що ця справа носить виключно замовний характер і не має правових перспектив", - зазначив Шевчук.

Як відомо, 18 жовтня прес-служба Генпрокуратури поширила інформацію про те, що повідомила про підозру колишньому голові Вищого господарського суду Віктору Татькову та колишньому заступнику голови суду Артуру Ємельянову у незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.