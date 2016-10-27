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Суд отказался надевать браслет на судью Высшего хозсуда

Четверг, 27 октября 2016, 20:54

Печерский райсуд Киева отказался применять ограничительную меру в  виде электронного браслета в отношении судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова.

Об этом в комментарии "Українським новинам" заявил адвокат Алексей Шевчук, который представляет в суде интересы судьи Емельянова.

По его словам, Генрокуратура не смогла в очередной раз обосновать выдвинутые против него обвинения. 

"Обвинения, которые выдвигаются в подозрении, не выдерживают никакой критики. Нарушена процедура вручения подозрения судье, а заявителем обвинений выступает судья А. Прыгунова, которая сама обвиняется в получении взятки. По странному стечению обстоятельств, следствие по А. Прыгуновой ведёт то же подразделение ГПУ, что и в отношении Емельянова", - отметил адвокат.

Защитник не исключил того, что судья Прыгунова обвинила его клиента под давлением со стороны Генпрокуратуры.

"В подтверждении этого Генпрокуратура сегодня отозвала своё представление в Высший совет правосудия по ограничительным мерам в отношении Прыгуновой.  Считаю, что данное дело носит исключительно заказной характер и не имеет правовых перспектив", - отметил Шевчук.

Как известно, 18 октября пресс-служба Генеральной прокуратуры распространила информацию, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.

Темы: судГенпрокуратура
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