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Луценко: Затримали людину, яка намагалася дати хабар слідчому

Четвер, 27 жовтня 2016, 21:46

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання людини, яка намагалася дати хабар слідчому Головного слідчого управління Генпрокуратури.

Про це голова відомства написав на своєму Facebook.

За словами Луценка, затриманий пропонував 30 тисяч доларів за закриття справи і повернення 200 кг бурштину. 

Пізніше Луценко додав, що у чоловіка вдома знайшли ще 200 тисяч.

"Тепер пройдисвіт відповість і за бурштин, і за хабар", - заявив він.

Українська правда

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Теми: Луценкокорупція
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