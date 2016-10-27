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Луценко: Задержали человека, который пытался дать взятку следователю

Четверг, 27 октября 2016, 21:46

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании человека, пытавшегося дать взятку следователю Главного следственного управления Генпрокуратуры.

Об этом глава ведомства написал на своем Facebook.

По словам Луценко, задержанный предлагал 30 тысяч долларов за закрытие дела и возвращение 200 кг янтаря.

Позже Луценко добавил, что у мужчины дома нашли еще 200 000.

"Теперь проходимец ответит и за янтарь, и за взятку", - заявил он.

Украинская правда

Темы: Луценкокоррупция
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