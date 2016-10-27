Луценко: Задержали человека, который пытался дать взятку следователю
Четверг, 27 октября 2016, 21:46
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании человека, пытавшегося дать взятку следователю Главного следственного управления Генпрокуратуры.
Об этом глава ведомства написал на своем Facebook.
По словам Луценко, задержанный предлагал 30 тысяч долларов за закрытие дела и возвращение 200 кг янтаря.
Позже Луценко добавил, что у мужчины дома нашли еще 200 000.
"Теперь проходимец ответит и за янтарь, и за взятку", - заявил он.
Украинская правда