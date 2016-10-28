Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман у Франції обговорив поліцейську місію ОБСЄ

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 03:00

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро обговорили перспективи розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів.

"Сторони також обговорили питання розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ і розмінування територій на Донбасі", - наголошується в повідомленні.

Гройсман підкреслив, що альтернативи Мінським домовленостями немає, і Україна неухильно дотримується взятих на себе зобов'язань.

"У цьому контексті прем’єрміністр підкреслив, що санкції проти Російської Федерації мають бути збережені, допоки вона повністю не виконає свої зобов'язання, передбачені Мінськими угодами", - повідомляє прес-служба.

Крім того, Гройсман зазначив, що "анексія Криму супроводжується прискореною мілітаризацією півострова і повністю змінила безпекову ситуацію в регіоні".

За його словами, Росія "фактично перетворює Крим на величезну військову базу".

"Українська правда" в Threads

Теми: ГройсманФранціяДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
12:49
До найвищої міри покарання заочно засудили росіянина, який розстріляв у спину двох мирних українців
12:42
Росія купує західне обладнання ASML для виробництва мікрочипів
12:36
Росіяни вдарили по Херсону: загинула жінка
12:24
Ветерани ВВВ, спортсмени та інші: Мінкульт оприлюднив голосувальників за Наглядову раду УКФ
12:21
Розвідка Британії: РФ неспроможна протистояти FPV-дронам на Херсонщині через нестачу РЕБ
12:20
Податкова торік наклала втричі більше штрафів за відсутність ПРРО, ніж у довоєнному 2021
12:05
Син мера Херсона закликав Зеленського домагатися звільнення його батька з полону
11:52
Держбюджет-2024 треба буде переглядати набагато рідше та не так суттєво, як попередній - НБУ
11:45
ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело
11:43
Криза в Червоному морі зупинила компанію Маска у Німеччині
Усі новини...
Реклама: