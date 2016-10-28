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Стець і його дружина дали в борг 80 тисяч євро і 100 тисяч доларів

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 09:01
Стець і його дружина дали в борг 80 тисяч євро і 100 тисяч доларів

Міністр інформполітики Юрій Стець задекларував, що в 2015 році позичив третім особам 40 тис. євро і 50 тис. доларів, його дружина Яна позичила третім особам 40 тис. євро і 50 тис. доларів.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій, передають Українські Новини.

Згідно з декларацією, Стець з дружиною є кінцевими бенефіціарами міжнародного благодійного фонду "Моя Україна".

Дружина - кінцевий бенефіціар громадської організації "Інститут інформаційної безпеки".

Решта інформації в електронній декларації не відрізняються від заповненої в березні декларації, але конкретизовані.

Зокрема Стець задекларував 210 058 гривень доходів в 2015 році, з якої заробітна плата склала 74 989 гривень, відсотки - 2 347 гривень, страхові виплати - 39 359 гривень, пенсія - 93 363 гривні.

Його дружина задекларувала 85 187 гривень доходу, з яких зарплата склала 75 189 гривень, відсотки - 1 113 гривень, допомога при народженні дитини - 8 885 гривні.

У власності Стеця є земельні ділянки площею 776 і 549 кв. м, житловий будинок площею 217,7 кв. м і квартири площею 44,8 кв. м, 45,3 кв. м, 59,3 кв. м (всі - в Києві).

Також Стець володіє автомобілями Lexus RX350 (2008 року випуску), Volkswagen EOS (2009 року випуску) та Infiniti FX37 (2011 року випуску).

Сума коштів на рахунках міністра в Приватбанку складає 50 346 гривень, 3 395 доларів в - Діамантбанку.

У дружини в Приватбанку - 10 581 гривня, в Міжнародному інвестиційному банку - 129 849 гривень, в Діамантбанку - 5 226 гривень.

Фінансові зобов'язання Стеця у вигляді добровільного страхування складають 92 093 гривні, членів його сім'ї - 551 гривня.

Крім того, утримання майна міністра обійшлося йому в 95 875,57 гривні.

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїСтецьНАЗКЗМІ
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