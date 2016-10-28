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Стець и его жена дали в долг 80 тысяч евро и 100 тысяч долларов

Пятница, 28 октября 2016, 09:01
Стець и его жена дали в долг 80 тысяч евро и 100 тысяч долларов

Министр информполитики Юрий Стець задекларировал, что в 2015 году одолжил третьим лицам 40 тыс. евро и 50 тыс. долларов, а его жена Яна одолжила третим особам 40 тыс. евро и 50 тыс. долларов.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций передают Українські Новини.

Согласно декларации, Стець с женой являются конечными бенефициарами международного благотворительного фонда "Моя Украина".

Жена - конечный бенефициар общественной организации "Институт информационной безопасности".

Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в марте декларации, но конкретизированы.

В частности Стець задекларировал 210 058 гривен доходов в 2015 году, из которой заработная плата составила 74 989 гривен, проценты - 2 347 гривен, страховые выплаты - 39 359 гривен, пенсия - 93 363 гривны.

Его жена задекларировала 85 187 гривен дохода, из которых зарплата составила 75 189 гривен, проценты - 1 113 гривен, помощь при рождении ребенка - 8 885 гривны.

В собственности Стеця есть земельные участки площадью 776 и 549 кв. м, жилой дом площадью 217,7 кв. м и квартиры площадью 44,8 кв. м, 45,3 кв. м, 59,3 кв. м (все - в Киеве).

Также Стець владеет автомобилями Lexus RX350 (2008 года выпуска), Volkswagen EOS (2009 года выпуска) и Infiniti FX37 (2011 года выпуска).

Сумма средств на счетах министра в Приватбанке составляет 50 346 гривен, 3 395 долларов в - Диамантбанке.

У жены в Приватбанке - 10 581 гривна, в Международном инвестиционном банке - 129 849 гривен, в Диамантбанке - 5 226 гривен.

Финансовые обязательства Стеця в виде добровольного страхования составляют 92 093 гривны, членов его семьи - 551 гривна.

Кроме того, содержание имущества министра обошлось ему в 95 875,57 гривны.

Как сообщали Українські Новини, Стець задекларировал 226 648,62 гривны доходов в 2014 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииСтецьНАПКСМИ
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