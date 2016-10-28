Бойовики ввечері обстрілювали пост "Мар'їнка". "Майорське" запустили

КПВВ "Майорське" відкрився у п'ятницю після того, як в четвер через обстріли робота пункту була припинена.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, в тому числі КПВВ "Майорське", - сказано в повідомленні.

Водночас прикордонники заявляють, що напередодні у четвер бойовики більше 3 годин вели вогонь в напрямку контрольного поста "Мар’їнка", що поблизу однойменного КПВВ.

Обстріл терористи розпочали близько 20:30, коли пропускні операції на цьому дорожньому коридорі уже не здійснювалися. Вогонь вівся з лісосмуги, що на околиці н.п. Олександрівка. Спочатку вони використовували стрілецьку зброю, а згодом застосували АГС-17 і РПГ.

Ніхто з українських захисників не постраждав.

Нагадаємо, що даний напрямок декілька днів тому двічі піддавався обстрілам терористів. Під час одного з них ворог застосував АГС-17. Боєприпаси розірвалися за 50 метрів від контрольного поста "Мар’їнка" неподалік дорожнього полотна. На той момент перед КрП знаходилися громадяни, які перетинали лінію розмежування. Аби не допустити жертв та зберегти життя подорожуючих, було організовано евакуацію осіб на територію контрольного пункту в’їзду-виїзду.