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Боевики вечером обстреливали пост "Марьинка". Пост "Майорское" запустили

Пятница, 28 октября 2016, 09:15
Боевики вечером обстреливали пост Марьинка. Пост Майорское запустили

КПВВ "Майорское" открылся в пятницу после того, как в четверг из-за обстрелов работа пункта была прекращена.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, в том числе КПВВ "Майорское", - сказано в сообщении.

В то же время пограничники заявляют, что накануне в четверг боевики больше 3 часов вели огонь в направлении контрольного поста "Марьинка" рядом с одноименным КПВВ.

Обстрел террористы начали около 20:30, когда пропускные операции на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись. Огонь велся из лесополосы на окраине н.п. Александровка.

Сначала они использовали стрелковое оружие, а затем применили АГС-17 и РПГ.

Никто из украинских защитников не пострадал.

Напомним, что данное направление несколько дней назад дважды подвергался обстрелам террористов. Во время одного из них враг применил АГС-17. Боеприпасы разорвались в 50 метрах от контрольного поста "Марьинка" недалеко дорожного полотна.

На тот момент перед КРП находились граждане, пересекали линию разграничения. Чтобы не допустить жертв и сохранить жизнь путешественников, была организована эвакуация людей  на территорию контрольного пункта въезда-выезда.

Темы: ДонбассАТОбоевые действияПограничная служба
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