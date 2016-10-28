В ОБСЄ підтвердили: Військові і зброя їдуть на Донбас із РФ

Місія ОБСЄ, незважаючи на постійні перепони з російського боку, зафіксувала випадки перекидання військових і зброї з Росії на окуповану територію Донбасу.

Про це заявив у четвер на засіданні Ради ОБСЄ у Відні представник США при організації посол Деніел Байєр, передає Укрінформ.

"Попри обмеження з боку об'єднаних сепаратистських сил, СММ продовжує документувати докази того, що Росія відправляє свої сили і військову техніку в Україну", - наголосив американський дипломат

Так, за його словами, 17 жовтня спостерігачі помітили мінівен з військовими номерними знаками, який перевозив людей у камуфляжі з боку кордону з РФ у підконтрольну сепаратистам зону на території України. Автомобіль не перетинав кордону в офіційному пункті пропуску, уточив Байєр.

Крім того, минулого тижня, спостерігачі ОБСЄ помітили автобус, який перевозив близько 20 осіб в камуфляжній формі назад у Росію.

"Разом із посиленням заборони доступу (ОБСЄ), ці докази свідчать про продовження активної підтримки з боку Росії об'єднаних сепаратистських сил в Україні", - наголосив представник США при ОБСЄ.

У цьому зв'язку він підкреслив, що Росія продовжує приховувати свою активність на Донбасі від міжнародного співтовариства. "Буквально минулого тижня Росія знову відхилила пропозиції про розширення площі операцій СММ, щоб покрити всі дев'ять прикордонних переходів з Росії в районах України, підконтрольних сепаратистам".

У результаті, СММ функціонально обмежена моніторингом двох прикордонних переходів протягом однієї або двох годин на день.

"Росія має можливість і користується нею, щоб з легкістю переміщати зброю, паливо і боєприпаси через кордон, під покровом темряви й під час відсутності спостерігачів ОБСЄ", - заявив представник США.

ОБСЄ також має місію, яка спостерігає за двома непідконтрольними Україні пунктами пропуску між нашою країною та РФ – у Донецьк та Гуково.

Згідно з їхнім тижневим звітом, кількість людей у формі, які перейшли кордон за тиждень 18-25 жовтня, складає 102 людини: 53 в Росію, 49 – в Україну. Минулого тижня кількість людей у камуфляжі складала 154 особи.

Крім того, за останні тижні збільшилась кількість потягів, які рухалися з Росії на окуповані території.

Як відомо, з відновленням залізничного руху, РФ перекидає техніку і боєприпаси потягами.

Українська правда