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В ОБСЕ подтвердили: Военные и оружие едут на Донбасс из РФ

Пятница, 28 октября 2016, 10:00
В ОБСЕ подтвердили: Военные и оружие едут на Донбасс из РФ
ua-ru.info

Миссия ОБСЕ, несмотря на постоянные препятствия с российской стороны, зафиксировала случаи переброски военных и оружия из России на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом заявил в четверг на заседании Совета ОБСЕ в Вене представитель США при организации посол Дэниел Байер, передает Укринформ.

"Несмотря на ограничения со стороны объединенных сепаратистских сил, СММ продолжает документировать доказательства того, что Россия отправляет свои силы и военной техники в Украине", - подчеркнул американский дипломат.

Так, по его словам, 17 октября наблюдатели заметили минивэн с военными номерными знаками, который перевозил людей в камуфляже со стороны границы с РФ в подконтрольную сепаратистам зону на территории Украины.

Автомобиль не пересекал границу в официальном пункте пропуска, уточнил Байер.

Кроме того, на прошлой неделе, наблюдатели ОБСЕ заметили автобус, перевозивший около 20 человек в камуфляжной форме назад в Россию.

"Вместе с усилением запрета доступа (ОБСЕ), эти доказательства свидетельствуют о продолжении активной поддержки со стороны России объединенных сепаратистских сил в Украине", - отметил представитель США при ОБСЕ.

В этой связи он подчеркнул, что Россия продолжает скрывать свою активность на Донбассе от международного сообщества.

"Буквально на прошлой неделе Россия снова отклонила предложения о расширении площади операций СММ, чтобы покрыть все девять пограничных переходов из России в районах Украины, подконтрольных сепаратистам", - сказал он.

В результате, СММ функционально ограничена мониторингом двух пограничных переходов в течение одной или двух часов в день.

"Россия имеет возможность и пользуется ими, чтобы с легкостью перемещать оружие, топливо и боеприпасы через границу, под покровом темноты и отсутствие наблюдателей ОБСЕ", - заявил представитель США.

Миссия ОБСЕ наблюдает за двумя неподконтрольными Украине пунктами пропуска между нашей страной и РФ - в Донецке (РФ) и Гуково.

Согласно их недельным отчетам, количество людей в форме, которые перешли границу за неделю 18-25 октября, составляет 102 человека: 53 в Россию, 49 - в Украину. На прошлой неделе количество людей в камуфляже составляла 154 человека.

 

Кроме того, за последние недели увеличилось количество поездов, которые двигались из России на оккупированные территории.

 

Как известно, с восстановлением железнодорожного движения, РФ перебрасывает технику и боеприпасы поездами.

Украинская правда

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Темы: ДонбассРосcияОБСЕвойнаАТО
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