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Декларація Довгого: 95 картин, 19 компаній і $1,5 млн готівкою

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 10:56
Декларація Довгого: 95 картин, 19 компаній і $1,5 млн готівкою

Депутат від "Волі народу" Олесь Довгий задекларував 95 картин XIX-XXI століть, 10 статуй, 11 наручних годинників і 1,5 млн доларів готівкою в 2015 році.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на реєстр електронних декларацій.

Вартість картин, статуй і годин на момент придбання у декларації не вказано.

Також Довгий задекларував скульптуру "Жінка на колесах" (бронза, дерево), рушницю Merkel 12 калібру, телевізор, акустичну систему, музичний центр, велотренажер і бігову доріжку.

Його дружина Катерина Горіна задекларувала підвіску Merbella Luxury Collection, перстень, кулон з білого золота та з диамантами, хрестик з диамантами, кільце Cartier і годинник Rolex.

Крім 1,5 млн доларів Довгий має готівкою 35 тис. англійських фунтів, 100 тис. євро і 1,7 млн гривень.

Дружина задекларувала 400 тисяч євро готівкою.

Довгий володіє 100% корпоративних прав приватного підприємства "КВ Менеджмент" (вартість – 15 млн гривень).

Депутат є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Житлопромінвест", ТОВ "Житлобудінвест", ТОВ "Житомиржитлобуд", ТОВ "ІБК ГРУП", ТОВ "Комерційна власність", приватного акціонерного товариства "Завод радіоапаратури", ТОВ "Авальний-Т", ТОВ "Печерський-Т", ТОВ "Садовий-Т", ТОВ "Коцюбинське-Т", ТОВ "Технологічний парк "Українські інформаційно-телекомунікаційні технології", ТОВ "Інвест Продакшн Систем", ТОВ "Інвестагро Технологія", ТОВ "Сучасні біопродукти", ТОВ "ТПК-Електронікс", ТОВ "Медичний центр Достомед", ТОВ "Денон", ТОВ "Топаз-Сервіс".

Також Довгий володіє торговими марками "Довгий", "Олесь", "Олесь Довгий" і тими ж назвами англійською.

Інші відомості в електронній декларації не відрізняються від заповненої у березні декларації, але конкретизовані.

Як відомо, Довгий задекларував 5 270 311 гривень доходів в 2015 році.

У листопаді 2015 року дружина Довгого, донька екс-регіоналки Ірини Горіної Катерина зізналася, що вони з Олесем більше не живуть разом, хоча на той час залишалися в шлюбі.

"Українська правда" у Threads

Теми: декларації
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