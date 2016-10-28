Декларация Довгого: 95 картин, 19 компаний и $1,5 млн наличными

Депутат от "Воли народа" Олесь Довгий задекларировал 95 картин XIX-XXI веков, 10 статуй, 11 наручных часов и 1,5 млн долларов наличными в 2015 году.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на реестр электронных деклараций.

Стоимость картин, статуй и часов на момент приобретения в декларации не указана.

Также Довгий задекларировал скульптуру "Женщина на колесах" (бронза, дерево), ружье Merkel 12 калибра, телевизор, акустическую систему, музыкальный центр, велотренажер и беговую дорожку.

Его супруга Екатерина Горина задекларировала подвеску Merbella Luxury Collection, кольцо и кулон из белого золота и с диамантами, крестик с диамантами, кольцо Cartier и часы Rolex.

Кроме 1,5 млн долларов Довгий имеет наличными 35 тыс. английских фунтов, 100 тыс. евро и 1,7 млн гривен.

Жена задекларировала 400 тыс. евро наличными.

Довгий владеет 100% корпоративных прав частного предприятия "КВ Менеджмент" (стоимость – 15 млн гривен).

Депутат является конечным бенефициарием ООО "Житлопромінвест", ООО "Житлобудінвест", ООО "Житомиржитлобуд", ООО "ІБК ГРУП", ООО "Коммерческая собственность", частного акционерного общества "Завод радиоаппаратуры", ООО "Авальный-Т", ООО "Печерский-Т", ООО "Садовый-Т", ООО "Коцюбинское-Т", ООО "Технологический парк "Украинские информационно-телекоммуникационные технологии", ООО "Инвест Продакшн Систем", ООО "Инвестагро Технология", ООО "Современные биопродукты", ООО "ТПК-Электроникс", ООО "Медицинский центр Достомед", ООО "Денон", ООО "Топаз-Сервис".

Также Довгий владеет торговыми марками "Довгий", "Олесь", "Олесь Довгий" и теми же названиями на английском.

Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в марте декларации, но конкретизированы.

Как известно, Довгий задекларировал 5 270 311 гривен доходов в 2015 году.

В ноябре 2015 года жена Довгого, дочь экс-регионалки Ирины Гориной Екатерина призналась, что они с Олесем больше не живут вместе, хотя на то время оставались в браке.