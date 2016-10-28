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Партія Тимошенко отримає з держбюджету ще 6,5 мільйона

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 11:39
Партія Тимошенко отримає з держбюджету ще 6,5 мільйона

Національне агентство із запобігання корупції прийняло рішення виділити 6,5 мільйона гривень партії "ВО "Батьківщина" в 4 кварталі 2016 року.

Про це інформує голова НАЗК Наталія Корчак у своєму Facebook у п'ятницю.

Згідно з законодавством, "Батьківщина" отримає кошти з державного бюджету на фінансування своєї статутної діяльності.

Зазначається, що до Національного агентства було подано повний пакет документів від політичної сили. Рішення про надання державного фінансування прийняте Національним агентством на засіданні 28 жовтня.

"Відтак, у ІV кварталі 2016 р. партія отримає 6 448 475 грн. Нагадаю, що кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політпартій, перераховуються на їх рахунки у розмірі 25% загального розміру щорічного державного фінансування", – пише Корчак.

Побачити на що саме були витрачені надані партіям кошти за ІV квартал цього року, можна буде у їх звітах до Нацагентства та Рахункової палати.

Відзвітувати вони мають до 9 лютого 2017 року.

Як відомо, в жовтні 2015 року Верховна Рада підтримала законопроект №2123а про внесення змін до законодавства в частині запобігання та протидії корупції, що передбачають фінансування з держбюджету політичних партій, що подолали 5% бар'єр на парламентських виборах. Він покликаний зменшити ризики політичної корупції у сфері фінансування політичних партій та передвиборної агітації.

НАЗК 1 вересня 2016 року розподілило 391 млн грн на статутну діяльність парламентських партій в 2016 році.

Всього "Батьківщина" має отримати 25 мільйонів 793 тисячі.

Як відомо, партія "Батьківщина" за перший квартал 2016 року отримала внесків на 1 812 990 гривень на рахунки партії.

Про це йшлося у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 1 квартал 2016 року.

Українська правда

Теми: Батьківщинадержбюджет
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