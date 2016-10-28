Партия Тимошенко получит из госбюджета еще 6,5 миллиона

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение выделить 6,5 миллиона гривен партии "ВО "Батькивщина" в 4 квартале 2016 года.



Об этом сообщает председатель Назка Наталья Корчак в своем Facebook в пятницу.



Согласно законодательству, "Батькивщина" получит средства из государственного бюджета на финансирование своей уставной деятельности.



Отмечается, что в Национальное агентство был подан полный пакет документов от политической силы. Решение о предоставлении государственного финансирования принято Национальным агентством на заседании 28 октября.

"Следовательно, в IV квартале 2016 партия получит 6 448 475 грн. Напомню, что средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политпартий, перечисляются на их счета в размере 25% общего размера ежегодного государственного финансирования", – пишет Корчак.



Увидеть, на что именно были потрачены предоставленные партиям средства за IV квартал этого года, можно будет в их отчетах в Нацагентства и Счетной палаты.



Отчитаться они должны до 9 февраля 2017 года.

Как известно, в октябре 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект №2123а о внесении изменений в законодательство в части предотвращения и противодействия коррупции, который предусматривают финансирование из госбюджета политических партий, преодолевших 5% барьер на парламентских выборах. Он призван уменьшить риски политической коррупции в сфере финансирования политических партий и предвыборной агитации.

НАПК 1 сентября 2016 года распределило 391 млн грн на уставную деятельность парламентских партий в 2016 году.

Всего "Батькивщина" должна получить 25 миллионов 793 тысяч.



Как известно, партия "Батькивщина" за первый квартал 2016 получила взносов на 1 812 990 гривен на счета партии.



Об этом говорилось в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 1 квартал 2016 года.

Украинская правда