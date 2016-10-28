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Розенко задекларував подаровану квартиру й чимало готівки

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 12:10

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко задекларував 550 тисяч гривень, 15 тисяч доларів і 10 тисяч євро готівкою, квартиру у Києві та автомобіль.

Чиновник вказав у електронній декларації за 2015 рік, що отримав у подарунок від матері Валентини Розенко квартиру у Києві площею 81,4 кв. м вартістю 450 тисяч гривень. Права на частину квартири він набув 28 вересня цього року.

 

У декларації Розенка за минулий рік, поданій у квітні, не значилося нерухомості.

Як і раніше, Павло Розенко задекларував автомобіль Toyota Highlander 2011 року випуску, який придбав 13 жовтня 2014 року за 389 100 гривень.

У 2015 році чиновник заробив на посаді міністра соцполітики 74 474 гривень. Його дружина Оксана Розенко торік отримала 84 567 гривень зарплати в Управлінні справами Верховної Ради.

Дружина Розенка також задекларувала, що має готівкою 120 тисяч гривень та 5 тисяч доларів.

Як відомо, 6 серпня цього року видання "Страна" опублікувало інформацію про будинок Розенків у селищі Погреби (неподалік від масиву Троєщина у Києві), а також акт купівлі цього будинку Валентиною Розенко у травні 2009 року.

 

8 серпня під тим будинком провели акцію: підпалили шини, які за кілька хвилин почали гасити. Також учасники акції знімали маєток із дрона.

Після цього Павло Розенко заявив, що його мати вже 8 років володіє цим домом на "110 метрів" та 10 сотками землі під ним.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: деклараціїРозенко
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