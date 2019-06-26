Зеленський "спустив" у Кабмін 8 своїх губернаторів

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко опублікував список кандидатів, яких в Адміністрації президента Володимира Зеленського пропонують на посади голів обласних державних адміністрацій.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні на засідання уряду від Адміністрації президента будуть внесені наступні кандидатури на посади глав ОДА… Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади?", - написав Розенко.

"Які підводні камені їх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів? Поширюємо, ділимося інформацією", - додав він.

фото Павла Розенка

Зокрема, в оприлюдненому ним списку пропонується призначити такі кандидатури:

Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА

Бно Айріян у 2015-2016 роках займав посаду начальника управління європейської інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості, де займався координацією роботи міністерства на міжнародному напрямку, питаннями євроінтеграції та координацією зобов'язань в рамках Енергетичного Співтовариства.

З квітня 2018 року він став заступником директора ДП "НЕК "Укренерго" з комунікацій та міжнародного співробітництва.

Юрій Гусєв - колишній заступник міністра оборони.

Крім того він очолював громадське об’єднання "Земляцтво Херсонщини", до ради якого також входять голова Херсонської облради Владислав Мангер, голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

17 червня він заявив про свій вихід з ГО "Земляцтво Херсонщини".

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