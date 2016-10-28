Деканоідзе задекларувала три квартири в Грузії, куплені в кредит
Голова Національної поліції володіє трьома квартирами і однією земельною ділянкою в Грузії.
Про це йдеться в її електронній декларації.
Площі квартир складають 129, 69 і 87 кв. метрів, площа ділянки – 1800 кв. м.
В Києві Деканоідзе орендує квартиру площею 60 кв. м. Також у декларації вказана ще одна квартира в Києві площею в один квадратний метр, на яку Деканоідзе має "інше право користування".
Вона також задекларувала один автомобіль Hyundai Elantra 2012 року випуску.
Деканоідзе також вказала дві зарплати за основним місцем роботи: 88 760 гривень в Нацполіції України і 3 млн 431 846 грн в американській компанії MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.
Вона тримає на рахунку в Приватбанку 33 231 гривню і має два рахунки в грузинському TBC Bank – на 108 і на 55 936 ларі.
Також вона вказала фінансові зобов'язання перед TBC Bank на суму 182 996 доларів США. Забезпеченням трьох з цих кредитів вказані її грузинські квартири, що свідчить про те, що квартири були куплені на іпотечні кредити.
Українська правда