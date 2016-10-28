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Деканоидзе задекларировала три квартиры в Грузии, купленные в кредит

Пятница, 28 октября 2016, 13:56

Глава Национальной полиции владеет тремя квартирами и одним земельным участком в Грузии.

Об этом говорится в ее электронной декларации.

Площади квартир составляют 129, 69 и 87 кв. метров, площадь участка – 1800 кв. м.

В Киеве Деканоидзе арендует квартиру площадью 60 кв. м. Также в декларации указана еще одна квартира в Киеве площадью в один квадратный метр, на которую Деканоидзе имеет "иное право пользования".

Она также задекларировала один автомобиль Hyundai Elantra 2012 года выпуска.

Деканоидзе также указала две зарплаты по основному месту работы: 88 760 гривен в Нацполиции Украины и 3 млн 431 846 грн в американской компании MPRI International Services LTD, an Corporation Engility.

Она держит на счету в Приватбанке 33 231 гривну и имеет два счета в грузинском TBC Bank – на 108 и на 55 936 лари.

Также она указала финансовые обязательства перед TBC Bank на сумму 182 996 долларов США. Обеспечением трех из этих кредитов указаны ее грузинские квартиры, что свидетельствует о том, что квартиры были куплены на ипотечные кредиты.

Украинская правда

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Темы: декларацииДеканоидзе
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