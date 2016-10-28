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Першою до суду піде справа про держзраду Януковича – Луценко

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 14:10
Першою до суду піде справа про держзраду Януковича – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко стверджує, що до кінця року – початку наступного до суду передадуть справи щодо створення злочинної організації Віктором Януковичем та його оточенням за 255 статтею.

Про це він сказав під час зустрічі з родичами жертв Небесної сотні.

Він заявив, що всі дії Януковича, який прийшов до влади, розглядатимуться, як прихід до влади через створення злочинної організації.

"Ми маємо сформулювати шапкою: як, коли і для чого була створена злочинна організація. Більше того, як тільки ми передамо по 255 статті цю загальну установку вже не можна буде змінити, тому це дуже ретельна робота для того, щоб цього року, і можливо наступного року всі справи Януковича були відображені в цій шапці", - сказав він.

За його словами, ці справи по ступені готовності будуть передаватися до суду.

"Перше, стаття щодо державної зради.  Ймовірно тут буде справа щодо утисків опозиції, побиття, поранення і вбивства і перехід на бік ворога з закликом військового вторгнення. Ця справа ще цього року має піти до суду", - зазначив Луценко.

"Друге, я думаю, що ми передамо цього року, або на початку наступного року справу по статті 191, де будуть епізоди вкраденого Сухолуччя і Межигір'я. Третя позиція – має бути передана справа по приватизації "Укртелекому", який був куплений за кошти кіпрської компанії практично за дарма", - сказав Луценко.

Четверта справа, за словами генпрокурора, стосуватиметься економічних злочинів Сергія Курченка та колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Також Луценко анонсував подання у Верховну Раду про зняття недоторканості з нардепа Вадим Новинського.

"Також є справа про спроби Януковича поставити під контроль громадські та релігійні організації, зокрема коли за його вказівкою відбувалося позбавлення волі пана Драбинка, і ця справа по викраденню людини буде направлятися до суду після рішення Верховної ради, адже там підозрюється у співучасті і народний депутат України", - сказав він.

Також, за словами Луценка, родичів жертв Небесної сотні визнають потерпілими.

"Є логіка в тому, що постраждалі будуть визнані потерпілими від економічних здобутків злочинної організації", - зауважив Луценко.

Він також заявив, що не звільнить із ГПУ Сергія Горбатюка. "Я не допускаю звільнення пана Горбатюка взагалі. Я йому казав: "Сергій, навіть не надійся". Я, на жаль, маю претензії до пана Горбатюка, вони об'єктивні і технічні. Великий і складний колектив, складна справа, є помилки слідчих, є речі які взагалі треба розбирати генеральній інспекції", - зауважив Луценко. 

Детальніше про справи проти Януковича і Новинського щодо утисків релігійних організацій читайте у статті: "І сміх, і гріх. Чому ГПУ зацікавилася Новинським"

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоЯнуковичРосія
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