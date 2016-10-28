Первой в суд пойдет дело о госизмене Януковича – Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко утверждает, что до конца года – в начале следующего в суд передадут дела о создании преступной организации Виктором Януковичем и его окружением за 255 статьей.

Об этом он сказал во время встречи с родственниками жертв Небесной сотни.

Он заявил, что все действия Януковича, который пришел к власти, будут рассматриваться, как приход к власти через создание преступной организации.

"Мы должны сформулировать шапкой: как, когда и для чего была создана преступная организация. Более того, как только мы передадим по 255 статье эту общую установку, уже нельзя будет изменить, поэтому это очень тщательная работа для того, чтобы в этом году, и возможно в следующем году все дела Януковича были отражены в этой шапке", - сказал он.

По его словам, эти дела по степени готовности будут передаваться в суд.

"Первое, статья о государственной измене. Вероятно, здесь будет дело о притеснениях оппозиции, избиения, ранения и убийства и переход на сторону врага с призывом военного вторжения. Это дело еще в этом году должен пойти в суд", - отметил Луценко.

"Второе, я думаю, что мы передадим этого года, либо в начале следующего года дело по статье 191, где будут эпизоды украденного Сухолучья и Межигорья. Третья позиция - должно быть передано дело по приватизации "Укртелекома", который был куплен на средства кипрской компании практически за даром", - сказал Луценко.

Четвертое дело, по словам генпрокурора, будет касаться экономических преступлений Сергея Курченко и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Также Луценко анонсировал представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с нардепа Вадима Новинского.

"Также есть дело о попытках Януковича поставить под контроль общественные и религиозные организации, в частности, когда по его указанию происходило лишения свободы господина Драбинко, и это дело по похищению человека будет направляться в суд после решения Верховной рады, ведь там подозревается в соучастии и народный депутат Украины", - сказал он.

Также, по словам Луценко, родственников жертв Небесной сотни признают потерпевшими.

"Есть логика в том, что пострадавшие будут признаны потерпевшими от экономических достижений преступной организации", - отметил Луценко.

Он также заявил, что не уволит из ГПУ Сергея Горбатюка. "Я не допускаю освобождение господина Горбатюка вообще. Я ему говорил: "Сергей, даже не надейся". Я, увы, имею претензии к господина Горбатюка, они объективны и технические. Большой и сложный коллектив, сложное дело, есть ошибки следователей, есть вещи которые вообще надо разбирать генеральной инспекции", - отметил Луценко.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским"

Роман Кравец, УП