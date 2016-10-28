На Одещщині "опоблоківця" побили і кинули у сміття
В Одесі невідомі побили і кинули у сміттєвий бак депутата райради від "Опозиційного блоку" Миколу Балана.
Про це у п'ятницю повідомляє одеське видання "Думская".
Вказується, що невідомі були із закритими обличчями.
Як повідомили у прес-службі політичної сили інцидент стався прямо під час засідання.
В "Оппоблоці" стверджують, що на Балана напали представники "Одеської самооборони".
Місцеві видання пишуть, що депутата силою витягли із залу, кинули в сміттєвий бак, що стоїть на вулиці, і посипали борошном.
Пізніше Балан повернувся в зал і з трибуни звинуватив у причетності до інциденту депутата облради Володимира Щербину, голову РДА Дмитра Маковейчука, голову райради Валентина Мокряка і начальника місцевої поліції Юрія Тищенка.
Погрози і звинувачення прозвучали на адресу ще цілого ряду людей.
Як пише видання, Балан оголосив голодування до тих пір, поки не будуть встановлені замовники і виконавці "розправи над ним".