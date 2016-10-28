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В Одесской области "оппоблоковца" избили и бросили в мусор

Пятница, 28 октября 2016, 14:37

В Одесской области неизвестные избили и бросили в мусорный бак депутата райсовета от "Оппозиционного блока" Николая Балана.

Об этом в пятницу сообщает одесское издание "Думская".

Указывается, что неизвестные были с закрытыми лицами.

Как сообщили в пресс-службе политической силы, инцидент произошел прямо во время заседания.

 

В "Оппоблоци" утверждают, что на Балана напали представители "Одесской самообороны".

Местные издания пишут, что депутата силой вытащили из зала, бросили в мусорный бак, стоящий на улице, и посыпали мукой.

Позже Балан вернулся в зал и с трибуны обвинил в причастности к инциденту депутата облсовета Владимира Щербину, главу РГА Дмитрия Маковейчука, председателя райсовета Валентина Мокряка и начальника местной полиции Юрия Тищенко.

Угрозы и обвинения прозвучали в адрес еще целого ряда людей.

Как пишет издание, Балан объявил голодовку до тех пор, пока не будут установлены заказчики и исполнители "расправы над ним".

Темы: ОдессаОппозиционный блокполиция
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