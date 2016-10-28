На окупованому Донбасі все ще понад 40 тисяч військових – розвідка

Чисельність окупаційних військ на Донбасі залишається високою і не змінюється протягом останніх місяців.

Про це у п'ятницю на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"За останні три місяці особливих змін в чисельності окупаційних російських військ на території нашої держави не відбулося. Ні в Першому, ні в Другому армійському корпусі, ні в чисельності безпосередньо військовослужбовців збройних сил Російської Федерації", – сказав він.

За його словами, як і раніше, у Першому і Другому армійському корпусі РФ перебувають близько 35 тисяч військових, ще 6000 військових є представниками безпосередньо Росії.

Також Скібіцький повідомив, що на всіх відповідальних посадах також перебувають росіяни і все логістичне забезпечення бойовиків здійснюється з території Росії.

Скібіцький також розповів, що для розвідки українських територій Росія застосовує літаки, насамперед – стратегічний розвідник Іл-20, обладнання якого може здійснювати розвідку вглиб на 400 км, не залітаючи на територію України. Крім того, за його словами, росіяни використовують багато безпілотників, частина з яких стартують з території РФ.

Як відомо, Генштаб називав таку ж чисельність окупаційних військ на початку вересня.

Українська правда