На оккупированном Донбассе все еще более 40 тысяч военных – разведка

Численность оккупационных войск на Донбассе остается высокой и не меняется в течение последних месяцев.

Об этом в пятницу на брифинге заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"За последние три месяца особых изменений в численности российских оккупационных войск на территории нашего государства не произошло. Ни в Первом, ни во Втором армейском корпусе, ни в численности непосредственно военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", – сказал он.

По его словам, как и раньше, в Первом и Втором армейском корпусе РФ находятся около 35 тысяч военных, еще 6000 военнослужащих являются представителями непосредственно России.

Также Скибицкий сообщил, что на всех ответственных должностях также находятся россияне и все логистическое обеспечение боевиков осуществляется с территории России.

Скибицкий также рассказал, что для разведки украинских территорий Россия применяет самолеты, прежде всего – стратегический разведчик Ил-20, оборудование которого может осуществлять разведку вглубь на 400 км, не залетая на территорию Украины. Кроме того, по его словам, россияне используют много беспилотников, часть из которых стартуют с территории РФ.

Как известно, Генштаб называл такую же численность оккупационных войск в начале сентября.

Украинская правда