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СБУ викрила київського бізнесмена, який фінансував бойовиків

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 15:12

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т.зв. "ДНР/ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, цей бізнес у "ДНР/ЛНР" контролювався ватажками бойовиків. Під час обшуків у київському офісі підозрюваного оперативники СБУ вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок.

За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона доларів. Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Українська правда

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Теми: СБУАТО
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