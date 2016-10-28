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СБУ разоблачила киевского бизнесмена, финансировавшего боевиков

Пятница, 28 октября 2016, 15:12

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с временно оккупированными террористами территориями.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы с т.зв. "ДНР/ЛНР". На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличность, которую курьеры доставляли в временно оккупированные территории Донбасса", – говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, этот бизнес в "ДНР/ЛНР" контролировался главарями боевиков. Во время обысков в киевском офисе подозреваемого оперативники СБУ изъяли почти 120 тысяч долларов США и финансово-хозяйственную документацию, которая подтверждает проведение сделок.

По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов. Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Украинская правда

Темы: СБУАТО
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