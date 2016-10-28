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Суд у "справі 2 травня" два місяці не може почати роботу

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 18:07

Малиновський районний суд Одеси в черговий раз не зміг провести засідання через неявку деяких обвинувачених та їхніх адвокатів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер одеської організації "Правий сектор" Сергій Стерненко.

"Як і вчора, сьогоднішнє засідання по провадженню щодо подій 2травня так і не відбулось. Причина - не з'явились 4 обвинувачених та декілька адвокатів", - написав він.

За його словами стимулювати явку суд вирішив санкціями до прогульників.

Зокрема стосовно одного з обвинувачених суд вирішив застосувати примусовий привід, а ще двом призначив штрафи в розмірі 725 грн.

Крім того, суд нагадав прокурору про необхідність надання доказів щодо росіянина Максима Сакауова, який наразі залишається в СІЗО.

Наступне засідання призначено на 10 листопада.

Як відомо, 25 серпня суд продовжив засідання у цій справі "2 травня" після тривалої перерви, викликаної відпусткою суддів.

При цьому суд тоді не зміг провести засідання по суті через неявку деяких адвокатів і обвинувачених і зміг розглянути лише питання продовження строку тримання під вартою для п'ятьох обвинувачених.

Два наступних засідання суд також скасував через неявку деяких адвокатів обвинувачених.

Потім судові засідання тривали без значного прогресу, кілька засідань скасовувалися через неявку обвинувачених і адвокатів.

2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 були поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і сплановані.

За фактом подій різні правоохоронні органи України розпочали близько десятка кримінальних проваджень.

Зокрема, Головне управління МВС України в Одеській області розпочало низку проваджень за фактами одержання травм і за фактом загибелі людей в місцях зіткнень проросійських і проукраїнських активістів.

Пізніше за ці провадження узялося Головне слідче управління МВС України в Одеській області. Деякі з цих справ вже передані до суду.

Найрезонансніша з них – справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Обвинуваченими у цій справі проходять понад 20 осіб, зокрема двоє громадян Росії. Всі – представники т. зв. антимайдану.

Крім того, прокуратура Одеської області та Генеральна прокуратура України розслідують діяльність посадових осіб ГУ МВС України в Одеській області та ГУ ДСНС України в Одеській області під час подій 2 травня.

Відомо також, що досудове слідство за як мінімум одним кримінальним провадженням щодо подій 2 травня проводить управління Служби безпеки України в Одеській області.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесасудпрокуратура
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