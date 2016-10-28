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Суд по "делу 2 мая" два месяца не может начать работу

Пятница, 28 октября 2016, 18:07

Малиновский районный суд Одессы в очередной раз не смог провести заседание из-за неявки некоторых обвиняемых и их адвокатов.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер одесской организации "Правый сектор" Сергей Стерненко.

"Как и вчера, сегодняшнее заседание по проведению о событиях 2 мая так и не произошло. Причина - не появились 4 обвиняемых и несколько адвокатов", - написал он.

По его словам стимулировать явку суд решил санкциями к прогульщикам.

В частности в отношении одного из обвиняемых суд решил применить принудительный привод, а еще двум назначил штрафы в размере 725 грн.

Кроме того, суд напомнил прокурору о необходимости предоставления доказательств россиянина Максима Сакауова, который пока остается в СИЗО.

Следующее заседание назначено на 10 ноября.

Как известно, 25 августа суд продолжил заседание по этому делу "2 мая" после длительного перерыва, вызванного отпуском судей.

При этом суд тогда не смог провести заседание по существу из-за неявки некоторых адвокатов и обвиняемых и смог рассмотреть только вопрос продления срока содержания под стражей для пяти обвиняемых.

Два следующих заседания суд также отменил из-за неявки некоторых адвокатов обвиняемых.

Затем судебные заседания длились без значительного прогресса, несколько заседаний отменялись из-за неявки обвиняемых и адвокатов.

2 мая 2014 в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины начали около десятка уголовных производств.

В частности, Главное управление МВД Украины в Одесской области начало ряд производств по фактам получения травм и по факту гибели людей в местах столкновений пророссийских и проукраинских активистов.

Позже эти производства взялось Главное следственное управление МВД Украины в Одесской области. Некоторые из этих дел уже переданы в суд.

Самое резонансное из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Обвиняемыми по этому делу проходят более 20 человек, в том числе двое граждан России. Все - представители т. н. "Антимайдана".

Кроме того, прокуратура Одесской области и Генеральная прокуратура Украины расследуют деятельность должностных лиц ГУ МВД Украины в Одесской области и ГУ ДСНС Украины в Одесской области во время событий 2 мая.

Известно также, что досудебное следствие по как минимум одним уголовным производством по событиям 2 мая проводит управление Службы безопасности Украины в Одесской области.

Темы: Одессасудпрокуратура
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