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Штепа-"сепаратистка" сидітиме в СІЗО ще 2 місяці

П'ятниця, 28 жовтня 2016, 19:33

Червонозаводський райосуд продовжив арешт на 2 місяці екс-меру Слов'янська Нелі Штепі.

Про це у п'ятницю повідомляє видання 6262.  

Вказується, що перед початком засідання біля будівлі суду зібралися кілька активістів, які виступили проти звільнення Штепи з під варти.

Сьогодні також до своїх обов'язків приступила нова суддя Наталія Карекян. 

Як відомо, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року.

14 вересня суд уже продовжував її перебування в СІЗО на два місяці.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Теми: Слов'янськсудсепаратизм
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