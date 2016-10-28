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Штепа-"сепаратистка" будет сидеть в СИЗО еще 2 месяца

Пятница, 28 октября 2016, 19:33

Червонозаводской райсуд продлил арест на 2 месяца экс-мэру Славянска Неле Штепа.

Об этом в пятницу сообщает издание 6262.

Указывается, что перед началом заседания у здания суда собрались несколько активистов, выступивших против увольнения Штепы из-под стражи.

Сегодня также к своим обязанностям приступила новая судья Наталья Карекян.

Как известно, Штепа была арестована 13 июля 2014.

14 сентября суд уже продолжал ее пребывания в СИЗО на два месяца.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекших гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: Славянсксудсепаратизм
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