Тимонькін може піти на угоду з українським слідством - Матіос

Український банкір, екс-заступник голови наглядової ради "ВЕТЕК" Борис Тимонькін, якого в Україні підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника "ВЕТЕК" Сергія Курченко, може піти на угоду з українським слідством.

Таке припущення висловив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі "Шустер Live", пише Інтерфакс-Україна.

"Прийшло повідомлення з органів прокуратури Німеччини. Німецька прокуратура погодила поїздку представників генеральної прокуратури до Німеччини, де пан Тимонькін дав згоду на спілкування з органами прокуратури, зокрема поїду я, і (є) можливість надання згоди на співпрацю зі слідством, на укладення угоди, з викриттям осіб, які давали команди" , - повідомив Матіос.

Як відомо, Тимонькіна звинувачують у привласненні грошей Аграрного фонду на суму близько 2 мільярдів гривень, які були надані "Брокбізнесбанку".

Тимонькін працював на Курченка з 2013 року, будучи до того головою правління "Унікредитбанку".

16 червня 2015 року Тимонькіна було затримано в аеропорту Берліна.