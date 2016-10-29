Тимонькин может пойти на сделку с украинским следствием – Матиос

Украинский банкир, экс-зампредседателя наблюдательного совета "ВЕТЭК" Борис Тимонькин, которого в Украине подозревают в участии в преступной организации под руководством основателя "ВЕТЭК" Сергея Курченко, может пойти на сделку с украинским следствием.

Такое предположение высказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "Шустер Live", пишет Интерфакс-Украина.

"Пришло сообщение из органов прокуратуры Германии. Немецкая прокуратура согласовала поездку представителей генеральной прокуратуры в Германию, где господин Тимонькин дал согласие на общение с органами прокуратуры, в частности поеду я, и (есть) возможность дачи согласия на сотрудничество со следствием, на заключение сделки, с разоблачением лиц, которые давали команды", - сообщил Матиос.

Как известно, Тимонькина обвиняют в присвоении денег Аграрного фонда на сумму около 2 миллиардов гривен, которые были предоставлены "Брокбизнесбанку".

Тимонькин работал на Курченко с 2013 года, а до того был председателем правления "Уникредитбанка".

16 июня 2015 года Тимонькин был задержан в аэропорту Берлина.