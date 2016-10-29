Два чиновники Одеської облради показали доходи понад мільйон грн

Лише два чиновники Одеської обласної ради задекларували свої мільйонні доходи за 2015 рік - голова цього органу влади Анатолій Урбанський та його заступник Юрій Дімчигло.

Про це свідчать декларації чиновників про доходи за минулий рік на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, пише Укрінформ.

Зокрема, голова облради Урбанський вказав у е-декларації дохід від підприємницької діяльності (до обрання на посаду очолював ПАТ "Дунайсудноремонт") понад 1 млн 40 тис. грн, за роботу за сумісництвом - 893 тис. грн і зарплату за основним місцем роботи - 65 тис. грн. Усього чиновник задекларував 25 млн 146 тис. грн, однак банківській системі Урбанський, схоже, не довіряє - на своїх рахунках розмістив лише 146 тис. 879 грн.

Урбанський є власником квартири площею 266 кв. м, гаража площею 24 кв. м, а також "іншого нерухомого майна" площею 280 кв. м. Є дача і в дружини - площею 284 кв. м. Родина колекціонує твори живопису, має п'ять пар золотих годинників.

Крім того, родина голови облради володіє автопарком з чотирьох автомобілів і катером: зокрема, Урбанський - автомобілями Hyundai IX35 2013 року випуску, Range Rover 2014 року випуску і прогулянковим катером 2003 року випуску. А у власності дружини - Porshe Cayanne 2011 випуску і Mercedes-Benz 2015 року випуску.

Заступник голови облради Юрій Дімчогло, який до обрання на цю посаду очолював ТОВ "Поромний комплекс "Орловка", заробив за 2015 рік, згідно з декларацією, 2 млн 14 тис. грн, з них 31 тис. грн склала зарплата, а решту - дохід від підприємницької діяльності. Дохід дружини склав 3 млн 752 тис. грн, причому з них 3 млн 330 тис. грн склав виграш або дар (так зазначено в декларації).

У власності Дімчогло є будинок площею 570,8 кв. м, гараж площею 14,7 кв. м і "інше нерухоме майно" площею 82,3 кв. м. Крім того, Дімчогло торік придбав житловий будинок та дві квартири - за ціною відповідно у 819 тис. грн і 399 тис. грн. Заступник голови облради їздить на автомобілі преміум класу Volkswagen Touаreg 2007 року випуску, а його дружина - на Hyundai Santa Fe 2013 року випуску. У неї є також земельна ділянка площею 1500 кв. м і банківський рахунок, на якому розміщено 31 тис. грн.

Серед чиновників Одеської області є й інші мільйонери, однак наразі лише два з них задекларували більш як мільйонні доходи за 2015 рік.