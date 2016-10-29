Два чиновника Одесского облсовета показали доходы более миллиона гривен

Только два чиновника Одесского областного совета задекларировали свои миллионные доходы за 2015 год - председатель этого органа власти Анатолий Урбанский и его заместитель Юрий Димчигло.

Об этом свидетельствуют декларации чиновников о доходах за прошлый год на портале Единого государственного реестра деклараций, пишет Укринформ.

В частности, председатель облсовета Урбанский указал в электронной декларации доход от предпринимательской деятельности (до избрания на должность возглавлял ОАО "Дунайсудноремонт") более 1 млн 40 тыс. грн, за работу по совместительству - 893 тыс. грн и зарплату по основному месту работы - 65 тыс. грн. Всего чиновник задекларировал 25 млн 146 тыс. грн, однако банковской системе Урбанский, похоже, не доверяет - на своих счетах разместил лишь 146 тыс. 879 грн.

Урбанский является владельцем квартиры площадью 266 кв. м, гаража площадью 24 кв. м, а также "другого недвижимого имущества" площадью 280 кв. м. Есть дача и у жены - площадью 284 кв. м. Семья коллекционирует произведения живописи, имеет пять пар золотых часов.

Кроме того, семья председателя облсовета владеет автопарком из четырех автомобилей и катером: в частности, Урбанский - автомобилями Hyundai IX35 2013 года выпуска, Range Rover 2014 года выпуска и прогулочным катером 2003 года выпуска. А в собственности жены - Porshe Cayanne 2011 года выпуска и Mercedes-Benz 2015 года выпуска.

Заместитель председателя облсовета Юрий Димчогло, который до избрания на эту должность возглавлял ООО "Паромный комплекс "Орловка", заработал за 2015 год, согласно декларации, 2 млн 14 тыс. грн, из них 31 тыс. грн составила зарплата, а остальное - доход от предпринимательской деятельности. Доход жены составил 3 млн 752 тыс. грн, причем из них 3 млн 330 тыс. грн составил выигрыш или дар (так указано в декларации).

В собственности Димчогло есть дом площадью 570,8 кв. м, гараж площадью 14,7 кв. м и "другое недвижимое имущество" площадью 82,3 кв. м. Кроме того, Димчогло в прошлом году приобрел жилой дом и две квартиры - по цене соответственно в 819 тыс. грн и 399 тыс. грн. Заместитель председателя облсовета ездит на автомобиле премиум класса Volkswagen Touаreg 2007 года выпуска, а его жена - на Hyundai Santa Fe 2013 года выпуска. У нее есть также земельный участок площадью 1500 кв. м и банковский счет, на котором размещена 31 тыс. грн.

Среди чиновников Одесской области есть и другие миллионеры, но пока только два из них задекларировали более чем миллионные доходы за 2015 год.