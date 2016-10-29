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Боб Ділан прийняв Нобелівську премію з літератури

Субота, 29 жовтня 2016, 06:15

Американський музикант і поет Боб Ділан перервав більш ніж двотижневу мовчанку після присудження йому Нобелівської премії з літератури і прокоментував цю подію.

Про це пише DW.com.

"Чи прийму я премію? Звісно", - цитує Шведська академія слова 75-річного Ділана. Через присудження йому премії він "онімів", повідомив Ділан в телефонній розмові з постійним секретарем Академії.

Крім цього Ділан оголосив, що приїде на вручення премії 10 грудня в Стокгольм, якщо це "буде можливим". Йому "важко повірити", що літературна премія присуджена саме йому.

Боб Ділан став першим в історії музикантом, якому присудили Нобелівську премію з літератури. Рішення про це було оприлюднено 13 жовтня, після чого Ділан ніяк не коментував цю подію. Спроби Шведської академії зв'язатися з ним не мали успіху, що в результаті призвело до звинувачень на адресу Ділана в зарозумілості.

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