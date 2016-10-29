Боб Дилан принял Нобелевскую премию по литературе

Американский музыкант и поэт Боб Дилан после более чем двухнедельного молчания, последовавшего за присуждением ему Нобелевской премии по литературе, прокомментировал это событие.

Об этом пишет DW.com.

"Приму ли я премию? Конечно", - цитирует Шведская академия слова 75-летнего Дилана. Из-за присуждения ему премии он "онемел", также сообщил Дилан в телефонном разговоре с постоянным секретарем Академии.

Помимо этого Дилан объявил, что приедет на вручение премии 10 декабря в Стокгольм, если это "будет возможным". Ему "с трудом верится", что литературная премия присуждена именно ему.

Боб Дилан стал первым в истории музыкантом, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Решение об этом было обнародовано 13 октября, после чего Дилан никак не комментировал это событие. Попытки Шведской академии связаться с ним не имели успеха, что в результате привело к обвинениям в адрес Дилана в высокомерии.