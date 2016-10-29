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Данилюк розповів, де візьмуть гроші на підвищення "мінімалки"

Субота, 29 жовтня 2016, 07:43
Данилюк розповів, де візьмуть гроші на підвищення мінімалки

На мінімальні зарплати, які планується підвищити в 2017 році, не буде потрібно додаткових витрат з державного бюджету.

Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі каналу "112. Україна", пише DT.ua.

Про те, де уряд збирається знайти фінансові ресурси на підвищення мінімальних зарплат до 3200 гривень на місяць, міністр сказав так: "Рішення щодо збільшення мінімальних зарплат є збалансованим. Тобто додаткових витрат з бюджету не передбачається. Це фінансується за рахунок того, що частина зарплат виходить з тіні, і на ці зарплати будуть оплачені додаткові податки, за рахунок яких буде збільшення мінімальної зарплати. ми все прорахували, ми підійшли досить консервативно, розуміючи, що заходи детінізації не завжди на 100% ефективні".

За словами Данилюка, підвищення мінімальної зарплати не передбачає скорочення інших видаткових статей державного бюджету, оскільки підвищення зарплат бюджетникам має відбутися за рахунок виведення з "тіні" зарплат у приватному секторі.

"Тільки за рахунок виведення зарплат з тіні. Понад 2,5 млн осіб в приватному секторі отримають збільшену зарплату в 3200 гривень, і це призведе до того, що будуть сплачуватися додаткові податки в бюджет, до Пенсійного фонду та місцевих бюджетів. Ці фонди будуть використані , щоб підняти зарплати для вчителів і лікарів", - зазначив міністр.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани підвищити мінімальну зарплату в 2017 році до 3,2 тисяч гривень.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тисяч гривень не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років.

Президент Петро Порошенко зазначив, що зростання "мінімалки" не підвищить податки для бізнесу.

Теми: зарплати
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