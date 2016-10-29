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Данилюк рассказал, где возьмут деньги на повышение "минималки"

Суббота, 29 октября 2016, 07:43
Данилюк рассказал, где возьмут деньги на повышение минималки

На минимальные зарплаты, которые планируется повысить в 2017 году, не потребуется дополнительных затрат из государственного бюджета.

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире канала "112. Украина", пишет DT.ua.

О том, где правительство собирается найти финансовые  ресурсы на повышение минимальных зарплат до 3200 гривень в месяц, министр сказал так: "Решение относительно увеличения минимальных зарплат является сбалансированным. То есть дополнительных расходов из бюджета не предполагается. Это финансируется за счет того, что часть зарплат выходит из тени, и на эти зарплаты будут оплачены дополнительные налоги, за счет которых будет увеличение минимальной зарплаты. Мы все просчитали, мы подошли довольно консервативно, понимая, что меры детенизации не всегда на 100% эффективны".

По словам Данилюка, повышение минимальной зарплаты не предусматривает сокращение других расходных статей государственного бюджета, поскольку повышение зарплат бюджетникам должно произойти за счет вывода из "тени" зарплат в частном секторе.

"Только за счет вывода зарплат из тени. Более 2,5 млн человек в частном секторе получат увеличенную зарплату в 3200 гривен, и это приведет к тому, что будут уплачиваться дополнительные налоги в бюджет, в Пенсионный фонд и местные бюджеты. Эти фонды будут использованы, чтобы поднять зарплаты для учителей и врачей", – отметил министр.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах повысить минимальную зарплату в 2017 году до 3200 гривен.

Вице-премьер-министр Павел Розенко отметил, что рост минимальной заработной платы до 3,2 тысяч гривен не повлияет на размер субсидии, назначенной в отопительном сезоне 2016-2017 годов.

Президент Петр Порошенко отметил, что рост "минималки" не повысит налоги для бизнеса.

Темы: зарплаты
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